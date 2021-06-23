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среда, 23 июня 2021 12:05

В СМИ просочилась еще одна фамилия на замену Мендель

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В СМИ просочилась еще одна фамилия на замену Мендель
Президент Зеленский назначил Юлию Мендель пресс-секретарем в позапрошлом году. Фото: Getty Images

Нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского определят до конца недели. Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на источники в Офисе президента.

В ОП выбирают между двумя кандидатами - ведущим телеканала "Україна 24" олигарха Рината Ахметова Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом, комуникационщиком Александром Бондаренко.

Решение о новом спикера должны принять в течение одного-двух дней. При этом ранее в ОП обещали представить нового пресс-секретаря перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

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Никифоров до "Україна 24" работал на европейском телеканале Euronews.

Бондаренко работал на "Громадське радіо", вел политическую программу "Точка зрения", работал на Украинскую службу ВВС, а после на телеканале "Україна".

На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию "Голос" во Львове.

Ранее СМИ сообщали, что среди кандидатов на пресс-секретаря президента - спикер МИД Олег Николенко.

30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента.

Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года.

На должность пресс-секретаря были 12-15 претендентов, сообщал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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23
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