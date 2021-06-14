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понедельник, 14 июня 2021 17:47

"Чтобы человек не "ляпал" лишнего" - СМИ узнали о замене Мендель

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&quot;Чтобы человек не &quot;ляпал&quot; лишнего&quot; - СМИ узнали о замене Мендель
Офис президента ищет нового пресс-секретаря. Фото: УНН

В Офисе президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры. Об этом сообщила "Українська правда", ссылаясь на источник, близкий к ОП.

Один из собеседников сообщил, что на должность спикера президента рассматривают спикера МИД Олега Николенко и ведущего телеканала "Україна 24" олигарха Рината Ахметова Сергея Никифорова.

В то же время другой источник подтвердил, что рассматривают две кандидатуры, но отрицал, что речь идет именно о Николенко и Никифорове.

"Да, действительно рассматриваем двух. Но сейчас кандидаты другие", - сказал собеседник.

Близкие к ОП народные депутаты описали примерный портрет, какого пресс-секретаря ищут на Банковой.

"Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не "ляпал" лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, а не влезала в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа и понимал, как в сотрудничать с журналистами".

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30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента.

Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года.

На должность пресс-секретаря были 12-15 претендентов, сообщал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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Дата
14
июня

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