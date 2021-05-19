На место Мендель претендуют 15 человек

Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в начале своей каденции. Фото: Getty Images

Сейчас на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского есть 12-15 претендентов. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы сформировали список, наверное, из 12-15 человек. Мне все нравятся, они точно понимают свою функциональность, командность и риски, с какими будут связаны.

Я думаю, мы этот первичный отбор закончим в течение недели или двух. И до конца мая, наверное, уже выйдем на презентацию", - сказал Подоляк сайту kp.ua.

"Мы можем прийти на День журналиста с новым пресс-секретарем", - добавил он.

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Среди причин увольнения Мендель советник Ермака назвал "крайне жесткий ритм работы" с президентом.

"Владимир Александрович быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме довольно малое количество людей может работать постоянно", - сказал Подоляк.

Юлия Мендель перейдет в статус советника по международным медиа.

30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года. Завтра президент проведет пресс-конференцию.