Зеленский определился с третьей пресс-конференцией

Зеленский на ГП "Антонов", декабрь прошлого года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в третий раз соберет итоговую пресс-конференцию для украинских журналистов. Завтра она состоится на государственном предприятии "Антонов" в Киеве.

Начнется в 12.00.

"В связи с карантинными требованиями возможное ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии", - сообщает сайт главы государства.

Пресс-конференцию будут транслировать онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

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Последний раз президент Зеленский проводил большую пресс-конференцию в мае прошлого года, на поляне возле Мариинского дворца. Тогда ряду СМИ отказали в аккредитации.