В России произошел новый Чернобыль, а в Украине "накрылся" карантин: 5 блогов недели

Поздний СССР и путинскую Россию роднят уязвимая сырьевая экономика, господство неэффективной бюрократии и тотальная ложь. Фото: Reuters

Пять блогов, которые стали самыми популярными на этой неделе на Gazeta.ua.

1. Чернобыльская авария стала одной из причин быстрого краха Советского Союза. Похожую роль в истории путинского режима может сыграть эпидемия короновирусу, считает российский социолог Игорь Эйдман.

2. Политический путь Владимира Зеленского - точная копия пути Лукашенко и Путина. Над ними тоже поначалу смеялись. Они же тем временем расставляли преданных им людей на руководящие должности в силовых структурах. Делали все, чтобы окончательно уничтожить в глазах своих избирателей остатки авторитета парламента и правительства, утверждает журналист Николай Несенюк.

3. Украинцы начинают массово забивать на карантин. Местные власти самостоятельно идут на его смягчение. И Владимиру Зеленскому уже поздно угрожать мэру Черкасс Анатолию Бондаренко полицией и СБУ. Потому что к этой ситуации в стране привели и действия президента, рассуждает офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: #SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста

4. Зе-власть наплевала на Конституцию, ограничив право граждан Украины выезжать за границу на работу, даже если та сторона их готова принимать. Так массово и так грубо власть не унижала достоинство украинцев с 2013 года, считает философ Алексей Панич.

5. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главу Офиса президента Андрея Ермака в Украине готовы обвинить в государственной измене за то, что он "решился обсуждать, как именно выполнить нормандские договоренности". Этим заявлением Лавров откровенно сказал, на кого ставит Кремль, убежден публицист Виталий Портников.