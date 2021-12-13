"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили

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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили обматерил сотрудников Национальной полиции на блокпосте в Донецкой области. Чиновнику не понравилось, что стражи порядка остановили его и попросили показать документы.

"Единственный заместитель министра, с таким еб**ом, как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра", - кричал он.

Впоследствии появилось еще одно видео, на котором замминистра материт патрульных за просьбу показать документы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что сделал представление об отстранении Гогилашвили на время служебного расследования. А президент Владимир Зеленский попросил уволить.

Гогилашвили имеет российское гражданство, сообщил бывший нардеп Борислав Береза. Жена заместителя министра – Мария Левченко – является секретаршей Зеленского, но не оформлена в Офисе президента, а зарплату получает в "Квартал 95".

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"В Зекоманде никто не получил должности либо мандата благодаря собственным долгим и непростым усилиям, благодаря качественному профильному образованию или длительной карьере с нуля.

То, что у нас во власти бардак - это ясное дело. Но, судя по всему, в России тоже, раз они нас такими кротами снабжают", - пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Какое моральное право требовать увольнения у Гогилашвили имеет Зеленский после того, как отмазал Татарова?", - председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Гогилашвили - российский гражданин без образования, вероятно, попавший в Украину в 2013 году. В России, как известно, был помощником Валуева. В Украине женился и попал в окружение Зеленского. После победы Зеленского стал заместителем министра внутренних дел. И еще одна важная деталь .Жена Гогилашвили присутствовала на совещаниях у Зеленского, где украинские разведчики рассказывали детали спецоперации по "вагнеровцам", которая затем при странных обстоятельствах была сорвана", - политолог Михаил Басараб.

Кабинет министров уволил Гогилашвили, сообщил в понедельник, 13 декабря, народный депутат Алексей Гончаренко.