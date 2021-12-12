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воскресенье, 12 декабря 2021 17:42

Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео

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Гогилашвили не впервые кроет &quot;трехэтажным&quot; патрульных - всплыло новое видео
Появилось новое скандальное видео из Гогилашвили. Фото: news

В сети появилось новое видео со скандальным заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

24 ноября он устроил конфликт с патрульными в Киеве, остановившими его для проверки документов. Видео опубликовала Украинская Правда в YouTube.

Гогилашвили разозлила просьба патрульных показать документы. Он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство".

"Узнал меня? Очень ху**во, что начальство не узнаешь. Я заместитель министра внутренних дел. Чего ты на капот прыгаешь? Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли? Что, припудрило?", - говорил Гогилашвили патрульным.

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10 декабря в сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего. Также Монастырский подписал представление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

В то же время супруга Гогилашвили – Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.

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Дата
12
декабря

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