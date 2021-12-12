Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД уволить Александра Гогилашвили.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", — написал Зеленский.

10 декабря у сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия. Также Монастырский подписал постановление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

Супруга Гогилашвили - Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.