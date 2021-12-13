Гогилашвили уволили из МВД

Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Кабмин уволил замминистра МВД Александра Гогилашвили после скандала на блокпоста возле Краматорска. Минута славы иногда стоит карьеры. Здесь даже получилось дважды", - сказал он.
10 декабря в сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блокпосту в Донецкой области.
Находившийся в машине Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности потому, что они его не узнали.
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Сам Гогилашвили принес извинения "за свою излишнюю эмоциональность".
Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, в ходе которого должны установить обстоятельства произошедшего.
Также Монастырский подписал представление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.
В то же время супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.
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