Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"

Секретарша президента Владимира Зеленского и супруга заместителя МВД Александра Гогилашвили Мария Левченко не оформлена в Офисе президента, а заработную плату получает в студии "Квартал 95".

Об этом сообщает Татьяна Николаенко в Facebook.

"В воюющей стране лицо, которое больше времени проводит у президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как он вообще на режимный объект ежедневно заходит?

Почему я делаю такой вывод? Я просто не нашла деклараций Левченко, только ее мужа Гогилашвили, который в МВД за последний год заработал 800 тысяч, в октябре что-то продал автомобильной компании за полмиллиона, а затем у той же компании купил автомобиль по цене ниже рыночной.

Главное там то, что его жена получила зарплату не только в 2018, но и за 2020 год (тадададам!!!!) в студии "Квартал 95", — пишет Николаенко в своем сообщении.

Фото: Татьяна Николаенко

10 декабря в сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали. Позже в сеть выставили еще одно видео. 12 декабря президент отреагировал на происшествие с Гогилашвили и призвал его уволить.