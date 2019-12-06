В Раде появился новый "слуга народа" и группа

В Верховной Раде принес присягу новый народный депутат от "Слуги народа".
Его на утреннем заседании объявил спикер Дмитрий Разумков.
Сергей Мандзий принес присягу с трибуны. Он шел 136-м по списку партии.
После этого Разумков объявил, что новый нардеп вошел в состав фракции "Слуга народа".
Таким образом во фракции стало 249 депутатов.
Также спикер объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие", в которую вошли 17 нардепов.
Председателем группы стал мажоритарщик с Полтавщины Олег Кулинич. Его заместитель - мажоритарщик из Закарпатской области Валерий Лунченко. Был одним из 59 депутатов, подписавших представление, по которому Конституционный суд отменял статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
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Сергей Мандзий был депутатом Харьковского городского совета от "Народного блока Литвина". В 2015-м баллотировался в мэры города от БПП. Является председателем Совета Федерации хоккея Украины, директором предприятия "Рембуд".
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