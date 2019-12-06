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пятница, 06 декабря 2019 10:15

В Раде появился новый "слуга народа" и группа

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В Верховной Раде принес присягу новый народный депутат от "Слуги народа".

Его на утреннем заседании объявил спикер Дмитрий Разумков.

  Мандзий зашел на место Александра Кубракова, который получил должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог.
Мандзий зашел на место Александра Кубракова, который получил должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог.

Сергей Мандзий принес присягу с трибуны. Он шел 136-м по списку партии.

После этого Разумков объявил, что новый нардеп вошел в состав фракции "Слуга народа".

Таким образом во фракции стало 249 депутатов.

Также спикер объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие", в которую вошли 17 нардепов.

Председателем группы стал мажоритарщик с Полтавщины Олег Кулинич. Его заместитель - мажоритарщик из Закарпатской области Валерий Лунченко. Был одним из 59 депутатов, подписавших представление, по которому Конституционный суд отменял статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

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Сергей Мандзий был депутатом Харьковского городского совета от "Народного блока Литвина". В 2015-м баллотировался в мэры города от БПП. Является председателем Совета Федерации хоккея Украины, директором предприятия "Рембуд".

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Дата
06
декабря

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