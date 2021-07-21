В ОП прокомментировали призыв не критиковать решения США по "Северному потоку-2"

Проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе. Фото: Reuters

Украина планирует выяснить позиции США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2" во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страна не может полагаться на формальные политические обещания, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает LIGA.net. На просьбу прокомментировать статью Politico, в которой США призвали Украину не критиковать предстоящее соглашение с Германией, он отметил:

"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуют отдельные представители политического сообщества. В том числе американского и часто – в СМИ. Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, не хочет допустить реализации трубопровода в том виде, каким его видит Кремль".

Проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом. РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе германских и американских", считает Подоляк. Для обеспечения безопасности Украины и Европы на языках политики, дипломатии и юриспруденции ведется разноуровневая работа.

"На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Зеленского в США", – добавил он.

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Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева. США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". Стороны объявят о договоренности сегодня, 21 июля. Они обяжут Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его окончания в 2024 году. Кроме того, соглашение предусматривает обязательства Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.