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среда, 21 июля 2021 07:42

Киев призвали не критиковать решение США по "Северному потоку-2". Будут последствия

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Киев призвали не критиковать решение США по &quot;Северному потоку-2&quot;. Будут последствия
Публичные выступления Украина против соглашения могут испортить отношений Вашингтона и Киева. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2".

Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева, передает Politico.

Также призвали не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена обжаловал это сообщение и сказал, что ситуация сложнее. Однако не дал более подробную информацию. Зато в Владимира Зеленского все еще считают, что США могут остановить проект с помощью санкций.

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Сенатор-республиканец Тед Круз убежден, что договоренности о строительстве "Северного потока-2" станут геополитической победой для России и катастрофой для США.

"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколения вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - утверждает Круз в официальном заявлении.

США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". Стороны объявят о договоренности сегодня, 21 июля.

Они обяжут Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его окончания в 2024 году.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательства Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.

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