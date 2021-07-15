Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома

Газопровод Opal - это продолжение "Северного потока" на северных границах Германии. Фото: Opal Gastransport

Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск Польши и ограничил использование немецкого газопровода Opal российским Газпромом.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у Twitter.

"Большая победа для Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии. Сегодня Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС и что никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", - написал Йозвяк.

Речь идет о директиве Комиссии ЕС от 2009 года, которая запрещает одному поставщику использовать более 50% общей транзитной мощности газопровода. Единственным поставщиком газа через Opal является Газпром - контролирует 80% газопровода.

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Газопровод Opal был введен в эксплуатацию в 2011 году и является продолжением "Северного потока" на северных границах Германии. Его цель - поставка российского газа в страны Центральной и Восточной Европы, в частности, через Чехию. В 2016 году Германия подала в Еврокомиссию заявку об изменении правил использования газопровода Opal. Комиссия приняла решение об изменении условий эксплуатации этой линии, позволив Газпрому использовать всю мощность ветви "Северный поток". Это привело к сокращению потока газа ямальским газопроводом и газопроводом "Братство", по которым российский газ транспортируется в Европейский Союз через Беларусь и Украину. Польша при поддержке Латвии и Литвы подала иск в Суд Европейского Союза об отмене решения комиссии. Аргументировали тем, что предоставление исключений для газопровода Opal создает угрозу безопасности поставок газа в ЕС. В 2019-м Суд ЕС поддержал позицию Польши и отменил решение комиссии за нарушение принципа энергетической солидарности. Однако Германия подала в Суд ЕС апелляцию.