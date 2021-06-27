В Черном море становится жарко, новая война и армянский урок: 5 блогов недели

Кремля готовится к блокаде украинского побережья и выдавливания НАТО c Черного моря, считает Михаил Гончар. Фото: Reuters

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1. Индийский штамм Covid-19 - неотвратимое бедствие, с которым столкнется Украина в ближайшее время и к которому мы не готовы. Отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространение болезни. Только вакцины остаются эффективным методом противодействия. А на фоне этого в Украине упали темпы вакцинации. Власть кормит людей сказками и рассказывает, что готова, как никогда. Пиар и громкие обещания. Не рассчитывайте сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Если есть возможность, то вакцинируйтесь. Пандемия еще не закончилась, отмечает общественно-политический деятель Борислав Береза.

2. Победа партии Никола Пашиняна на досрочных выборах в армянский парламент - это колокольчик и урок для Украины. Особенно для пассионарно-патриотического сегмента украинского общества. Патриотическая риторика и даже безусловные военные победы не могут служить оправданием за коррупцию, экономический упадок и подавление свободы в собственной стране. Армяне, идентичность для которых весит гораздо больше, чем для украинцев, сделали выбор в пользу пораженца-демократа, а не победителя-автократа. Украинским патриотам надо усвоить армянский урок, отметил юрист Геннадий Друзенко.

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3. В Черном море становится жарко. Речь идет об операции Кремля, целью которой может быть подготовка к блокаде украинского побережья и выдавливание НАТО с Черного моря. Ставка делается на то, что Альянс на обострение с Россией не пойдет. Не знаю, решатся ли на жесткие ответные действия наши партнеры из Альянса, но возможность симметрично-асимметричных действий в США, Великобритании и НАТО есть. Достаточно выслать группу боевых кораблей в Балтийское море для внезапных учений в зоне достройки "Северного потока-2". Зону закрыть, все шаланды, которые туда нагнал Газпром выгнать. Действовать на два фронта Путин не способен, считает эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар.

4. Проблем в Украине - вагон и маленькая тележка. Умение правильно расставлять проблемы по мере их важности, а потом их и решать - залог существования государства. Новый передел границ и сфер влияния в регионе в XXI веке становится очень вероятным. Мир начал двигаться, старый миропорядок разрушен. Устанавливаться новый. С новыми границами. И новой войной, убежден российский журналист Аркадий Бабченко.

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5. 23 июня на Донбассе было зафиксировано наибольшее количество обстрелов в 2021 году. 22 раза российские подразделения открывали огонь по нашим позициям. Очевидно российские генералы разозлились, поскольку в течение семи дней они несли потери в живой силе в результате неосторожного обращения с огнем и минно-взрывными устройствами. В целом это 13 человек, которые вновь воссоединились с подразделением Гиви и Моторолы. И это только начало, сообщил ветеран Андрей Римарук.