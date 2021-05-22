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воскресенье, 23 мая 2021 04:28

Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД

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Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
Украина должна получить практические гарантии защиты, а не только на бумаге, говорят в МИД. Фото: Reuters

Украина хочет получить временные рамки Плана действий по членству в НАТО и членства в Альянсе. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью Укринформу.

"Мы должны четко понимать временные рамки получения ПДЧ, а затем и самого членства в Альянсе. Должны получить четкую перспективу, и сейчас для этого наиболее оптимальное время. Россия всегда будет пытаться торговаться с Западом за Украину. Только четкость со стороны НАТО относительно будущего членства Украины в Альянсе позволит на практике минимизировать российскую угрозу", - сказал Боднар.

Замминистра добавил, что Украину уже не устраивает рассказ, что дверь в НАТО для Украины открыта.

"Обострение на фронте и концентрация российских войск на границе с Украиной показали: пока мы не получим членства в НАТО, до тех пор Россия будет угрожать силой или же продолжать применять силу, как это ежедневно происходит на фронте", - подчеркнул Боднар.

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По его словам, Украина должна получить практические гарантии защиты, а не только на бумаге, как Будапештский меморандум. Гарантией могло бы быть постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе, резюмировал дипломат.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не видит положительной реакции на намерения вступить в НАТО.

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