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воскресенье, 16 мая 2021 14:41

В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО

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В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективу вступления Украины в НАТО. Фото: Reuters

Украина пока не видит положительной реакции на намерения вступить в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию DW.

По его словам, украинская сторона все равно будет стремиться к членству в Североатлантическом альянсе. Он считает, что Украине давно должны были предоставить перспективы евроатлантического и европейского членства.

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"И я бы хотел напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока мы не слышали положительной реакции. Мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом", - прокомментировал глава МИД.

Кулеба отметил, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен не обещал, что Украина в этом или следующем году станет членом НАТО, однако заверил, что это произойдет.

"Он еще раз заверил нас в том, что США верны решением от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия - а речь шла о двух странах - станут членами НАТО и мы с нашими друзьями и партнерами будем работать над достижением этой цели", - добавил он.

Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в июне.

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Дата
16
мая

Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

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