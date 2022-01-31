У Зеленского прокомментировали возможность встречи с Путиным в Пекине

Владимир Зеленский не планирует ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Фото: Офис президента Украины

У президента Владимира Зеленского нет планов визита на открытие зимней Олимпиады в китайский Пекин.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление Кремля, пишет "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день (31 января. - Gazeta.ua) в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - сказал Никифоров.

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По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

"В то же время мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - добавил Никифоров.

29 января в Кремле заявили, что в Пекине не планируются двусторонние встречи президента России Владимира Путина из-за коронавирусных ограничений. Но возможность переговоров Зеленского с главой Кремля там не исключили. Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не начинать вторжение в Украину из-за Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля. В посольствах Китая в России все отрицают.