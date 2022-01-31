В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине

В Германии в воскресенье устроили акцию протеста против войны в Украине, призвав правительство ФРГ ко сдерживанию агрессии России.

Демонстрация "Война не имеет границ" состоялась в Берлине у Бранденбургских ворот, сообщает посольство Украины в ФРГ.

"Друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin

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Демонстранты с украинскими флагами прошли также под посольством РФ в Германии.

Накануне представители российской интеллигенции и другие известные люди начали сбор подписей против нового витка российской агрессии в отношении Украины.

Германия может рассмотреть возможность остановки ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", если российские войска снова вторгнутся в Украину. Также Евросоюз обсуждает санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2" в случае военной агрессии РФ.