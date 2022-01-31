В Германии заявили, что сертификация "Северного потока-2" состоится не скоро

"Северный поток-2" планировалось сертифицировать до июля этого года. Фото: Reuters

По информации Федерального агентства по сетям в Бонне, сертификации газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии этого года не следует ожидать.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава агентства Йохен Гоманн говорит, что, хотя в Германии была успешно зарегистрирована компания для управления газопроводом, дальнейших действий не происходит.

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Швейцарский оператор газопровода "Северный поток-2" сообщил 26 января, что основал в Германии дочернюю фирму. Она владеет и управляет участком газопровода в стране.

"Учитывая будущие проверки, "можно быстро прийти к выводу, что завершение сертификации в первом полугодии вряд ли будет возможно", - заявил Гоманн.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна может рассмотреть возможность остановки ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", если российские войска вторгнутся в Украину. Также Евросоюз обсуждает санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку Северного потока-2 в случае военной агрессии России.