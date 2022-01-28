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пятница, 28 января 2022 15:49

Германия выдворила российского дипломата за шпионаж

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Германия выдворила российского дипломата за шпионаж
Германия высылает из страны российского дипломата в Мюнхене по подозрению в шпионаже. Фото: pixabay.com

В Германии сотрудника российского консульства в Мюнхене объявили персоной нон грата за шпионаж.

Аккредитованный дипломат был офицером службы внешней разведки РФ, пишет Der Spiegel. Мужчина действовал вместе с российским академиком, об аресте которого объявили накануне.

"Выслали дипломата после задержания исследователя из Аугсбургского университета 29-летнего Ильнура Н. летом 2021-го. Прокуратура подозревает последнего в передаче СВР РФ информации о европейской космической ракете-носителе Ariane", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Ільнур Н. работал научным сотрудником на кафедре естествознания в одном из университетов Германии. С октября 2020-го по июнь 2021 года он не менее трех раз встречался с представителем российской спецслужбы.

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В ходе как минимум двух из этих встреч он в обмен на денежное вознаграждение передавал российской разведке служебную Информацию, касающуюся его работы в университете. Теперь его обвиняют по статье о нелегальной агентурной деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Германии предъявили обвинение россиянину, которого задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Он собирал и передавал сведения о европейских космических технологиях. Подозреваемый работал в Аугсбургском университете в центре аэрокосмических исследований. В городе также находится большая часть производства ракеты-носителя нового поколения Ariane 6.

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Дата
28
января

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