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четверг, 27 января 2022 22:16

В Германии предъявлены обвинения российскому шпиону

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В Германии предъявлены обвинения российскому шпиону
Шпион передавал РФ данные о космической ракете-носителе Ariane. Фото: unn.com.ua

В Германии предъявили обвинение россиянину, которого задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Он собирал и передавал сведения о европейских космических технологиях.

Об этом сообщает Reuters.

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Мужчина до своего ареста в июне прошлого года работал в баварском университете. Обвинение в шпионаже ему предъявили 9 декабря 2021 года.

Подозреваемый работал в Аугсбургском университете, центре аэрокосмических исследований. В городе также находится большая часть производства ракеты-носителя нового поколения Ariane 6.

Он собирал и передавал кураторам российской разведки данные о европейской космической ракете-носителе Ariane. Служба внешней разведки (СВР) России впервые обратилась к нему осенью 2019 года. Он дал согласие на сотрудничество.

Подозреваемый регулярно встречался с представителем СВР и неоднократно передавал данные об исследовательских проектах. За свои услуги он получил 2 500 тысячи евро.

В США арестовали инженера Джона Мюррея Роу за шпионаж в пользу России.

Мужчина почти 40 лет работал на предприятии, выполнявшем оборонные заказы. Имел допуски к системе безопасности. Роу передал технические подробности об американских военных истребителях. Говорил о заинтересованности в переезде в Россию и предоставлении информации ее правительству.

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Дата
27
января

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