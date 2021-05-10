Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Никифорова приговорили к 3 годам тюрьмы. Фото: DW

В Дании гражданина России Алексея Никифорова приговорили к 3 годам лишения свободы за шпионаж.

Русский годами собирал информацию о технологической компании Северной Ютландии SerEnergy A/S и Техническом университете Дании. Об этом сообщает Европейская правда.

36-летний инженер-химик передавал информацию российской спецслужбе за отдельную плату.

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Дело слушалось в закрытом режиме. Осужденный не признал себя виновным. Его адвокат Майкл Джул Эриксен заявил, что приговор будет обжалован.

Русский находится под стражей с июля 2020 года.

Кроме лишения свободы, его приговорили к депортации из Дании с постоянной запретом на въезд.

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения. Он признал свою причастность к незаконным группировок. Задача боевика состояла в получении информации о расположении, силы и средства украинских военных.