Подозревают в шпионаже: арестовали российского ученого

В автомобиле российского ученого нашли пропавшие документы и продукцию завода. Фото: Монитор

В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали и арестовали 60-летнего российского ученого Сергея Зоненко.

Вместе с ним арестовали его жену и сына. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Болгарии.

Их задержали 5 октября на границе с Грецией при попытке выехать из Болгарии. Ранее представители завода "Арсенал", который производит артиллерийские системы, огнестрельное оружие и боеприпасы, заявили об исчезновении с предприятия образцов продукции и документация на нее. Эти же документы и предметы нашли в автомобиле ученого.

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Сергей Зоненко - российский ученый-механик, специалист по теории взрывов. Жил в Болгарии восемь лет и руководил направлением "кумулятивные боеприпасы" на заводе "Арсенал". На этом же заводе работала дизайнером и его жена.

В 2020 году на складе завода "Арсенал" произошел мощный взрыв. Прокуратура Болгарии подозревает в организации взрыва российскую разведку.

В Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского, который воевал на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Теперь против мужчины открыли новое уголовное производство. Его обвиняют в террористической деятельности. В доме мужа уже прошли обыски.