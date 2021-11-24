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среда, 24 ноября 2021 15:07

Военный собирал секретную информацию для спецслужб России

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В Винницкой области контрразведка СБУ разоблачила служащего одной из воинских частей Воздушных сил на тайном сборе секретной информации.

У него изъяли материалы по системам защиты оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации, передает СБУ.

"Должностное лицо скрыто собирало данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их дома. В ходе досудебного расследования установили факт добровольного получения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. До 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым", - говорится в сообщении.

Один из них скрыл российское гражданство при поступлении в высшее учебное заведение ВСУ. Ему отменили допуск к государственной тайне и уволили из вуза.

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По обоим фактам ведут следствие.


Киберспециалисты СБУ разоблачили группу отечественных компаний, незаконно продававших российское программное обеспечение. Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов для государственных структур.

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