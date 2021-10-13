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среда, 13 октября 2021 13:59

Поляка арестовали по подозрению в шпионаже на Беларусь

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Поляка арестовали по подозрению в шпионаже на Беларусь
Человек - бывший полицейский и пограничник. Фото: Pexels

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси.

Местные СМИ узнали, что задержанный является поляком. Он работал в полиции, с 1999 года был пограничником. Уволился оттуда 20 лет назад, передает RMF24.

"Доказательства, собранные по этому делу, свидетельствуют о том, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой КГБ. Такие обвинения он услышал в прокуратуре. Суд решил арестовать мужчину на три месяца", - сказал Станислав Жарин, представитель министра-координатора спецслужб.

Он отказался рассказать, кем является задержанный.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.

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Жарин не исключил дальнейших задержаний по этому делу.

В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали и арестовали 60-летнего российского ученого Сергея Зоненко. Вместе с ним арестовали его жену и сына. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Болгарии.

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