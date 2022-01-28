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пятница, 28 января 2022 11:14

Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ

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Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Ранее злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства незаконной деятельности агента российской военной разведки, который планировал ряд терактов в Одессе и области.

На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем, сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о:

- порче памятника Героям Небесной сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;

- поджоге офисных помещений волонтерских организаций, которые помогают военным в районе ООС;

- сотрудничестве с разведкой РФ и о навыках стрельбы из гранатомета;

- планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему сообщили о подозрении.

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10 января в Одесской области разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в области. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области диверсиями и террористическими актами.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Он поджигал военную технику и передал деньги за предварительный поджог автомобиля ВСУ.

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