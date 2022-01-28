Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства незаконной деятельности агента российской военной разведки, который планировал ряд терактов в Одессе и области.
На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем, сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о:
- порче памятника Героям Небесной сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;
- поджоге офисных помещений волонтерских организаций, которые помогают военным в районе ООС;
- сотрудничестве с разведкой РФ и о навыках стрельбы из гранатомета;
- планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему сообщили о подозрении.
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10 января в Одесской области разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в области. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области диверсиями и террористическими актами.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Он поджигал военную технику и передал деньги за предварительный поджог автомобиля ВСУ.
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