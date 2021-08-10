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вторник, 10 августа 2021 15:39

Готовил теракты и запугивал родственников сотрудников СБУ - поймали российского агента

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Готовил теракты и запугивал родственников сотрудников СБУ - поймали российского агента
СБУ поймала агента ЛНР, что организовывал теракты в Украине. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины разоблачила агентов псевдоспецслужбы ЛНР. Они планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Правоохранителям удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды спецслужбы ЛНР в 2018 году. Осенью этого же года получил паспорт псевдореспублики, а за год - паспорт гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Шантажировал и давил на них психологически, угрожал физической расправой над родными и лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

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29 июля заминировал авто сотрудника СБУ в Луганской области. Его план удалось сорвать.

Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию.

Военный с помощью одного мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС.

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