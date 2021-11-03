Скрывала взрывчатку в муке - СБУ поймала шпионку оккупантов

23-летнюю жительницу Донецка задержали за сотрудничество с боевиками.
Она хотела передать оккупантам взрывчатку и секретную информацию, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
В октябре она получила задание от оккупантов приехать на подконтрольную территорию Донецкой обл. и убрать схрон с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами.
Оружие она хранила в съемной квартире. Сложила в пакет из-под муки.
Также женщина должна была фотографировать административные здания и прилегающие территории, служебный транспорт.
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Ее арестовали с залогом в 227 тыс. грн.
Контрразведчики СБУ разоблачили в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ. Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения ДНР.
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