Спланировал серию терактов: в Одесской области разоблачили российского агента

Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в области.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Он поджигал военную технику и передал деньги за предварительный поджог автомобиля Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторы - представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики", - говорится в сообщении.

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Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области диверсиями и террористическими актами.

"Он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - добавили в СБУ.

Так российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации о "наличии на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Агенту сообщили о подозрении в террористическом акте и взяли под стражу по решению суда.

Агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ обнаружила и задержала Служба безопасности Украины. Он живет в Украине временно, потому что выполняет задачи спецслужбы России и периодически выезжал на Донбасс для разведки.