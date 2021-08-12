Жил в Украине, ездил на Донбасс: СБУ задержала российского разведчика

Шпиона задержали во время передачи собранной информации представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Фото: СБУ

Агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ обнаружили и задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Он живет в Украине временно, потому что выполняет задание спецслужбы России и периодически выезжал на Донбасс для разведки, сообщили в СБУ.

Россиянину платили деньги за выполненные обязанностей. Врага интересовало новейшее оружие и военная техника на Донбассе. Также собирал информацию о местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ.

Шпиона задержали во время передачи собранной информации представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

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Его задержали и сообщили о подозрении. Суд решил взять под стражу.

Служба безопасности Украины разоблачила агентов псевдоспецслужбы ЛНР. Они планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.