Вместо Японии Джонсон посетит Украину

Визит подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер". Фото: Reuters

На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон посетит Украину с визитом.

Благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов 30 января. Он также подтвердил визит Джонсона.

"Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию. Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сказал Кулеба.

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Вместе с Джонсоном в столице будут находиться с рабочими визитами премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Даты визитов Кулеба не озвучил. На прошлой неделе анонсировали визит в Украину руководительницы МИД Британии Лиз Трасс.

Джонсон отменил запланированную на средину февраля поездку в Японию. Премьер Великобритании планировал провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Подготовку визита отменили из-за военной угрозы России в отношении Украины и скандала с вечеринками во время жесткого карантина.