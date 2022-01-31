Агрессия России вынудила премьера Джонсона отменить визит в Японию - СМИ

СМИ сообщают, что Джонсон не уедет в Японию. Фото: Reuters

Премьер Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию из-за угрозы со стороны России.

Визит запланировали на середину февраля, передает Kyodo News.

Информационное агентство получило информацию от нескольких источников в японском правительстве.

Джонсон планировал провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Подготовку визита отменили из-за военной угрозы России в отношении Украины и скандала с вечеринками во время жесткого карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин не остановится на Украине в случае вторжения – посол

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 31 января вообще отрицал сообщение об организации визита Джонсона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО из-за угрозы усиления российской эскалации вокруг Украины. По словам премьера, Великобритания готовится предложить НАТО "большое" размещение войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе. Это связано ситуацией на границах Украины.