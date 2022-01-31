Эрдоган на этой неделе приедет в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе прибудет в Украину.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Європейська правда".
"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба.
Кулеба точную дату не назвал. По данным СМИ, Эрдоган с супругой прибудет 3 февраля. Эту дату официально коммуницировали Киеву.
На время визита планируют юбилейное 10-е заседание Стратегического совета, возглавляемого президентами.
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Эрдоган ранее предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон посетит Украину с визитом. Благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов 30 января. Он также подтвердил визит Джонсона.
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