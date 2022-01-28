Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 1774
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
Просмотров: 1854
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 4842
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 657
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 441
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 927
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2736
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1215
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1035
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
7
3
7
5
12
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Видео
Все видео
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4068
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1512
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6417
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 243
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 12:04

Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным

  Комментировать
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс - это внутриукраинский вопрос, считает Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ, ТАСС

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге - городах РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают "РИА Новости".

В то же время, обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно происходить в Трехсторонней контактной группе.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, страдающих от ущерба, причиненного односторонними действиями его режима, мы готовы. Пусть приезжает в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Куда они договорятся. Но если они хотят обсуждать Донбасс – идите, пожалуйста, в контактную группу", - сказал Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция готова пригласить террористов ЛДНР на встречу Путина и Зеленского – Кремль

По его словам, привлекать к урегулированию ситуации на Донбассе должны все стороны конфликта, в частности главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Когда он (Зеленский. – Gazeta.ua) заявляет, что не будет с ними (боевиками ЛДНР. - Gazeta.ua) разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять эти шаги по их разрушению..., мы готовы это рассмотреть", – добавил Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию Владимира Путина и предложил организовать его встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре.

В Кремле ответили только на возможность визита в Турцию, но при приемлемых эпидемиологической обстановке и графике поездки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян Просмотров: 1125
Катастрофа самолета Ил-76: суд подтвердил пожизненный срок Плотницкому
Катастрофа самолета Ил-76: суд подтвердил пожизненный срок Плотницкому Просмотров: 1755
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт Просмотров: 1215
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа Просмотров: 7777
Сейчас вы читаете новость «Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 17695
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 14904
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12906
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 11664
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 7857
Мир
"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине
"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине Просмотров: 162
Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон
Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон Просмотров: 243
ГосСМИ Черногории написало о "нападении Украины" на ЛНР
ГосСМИ Черногории написало о "нападении Украины" на ЛНР Просмотров: 1152
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
7
 Просмотров: 342
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
6
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
Егорова заявила о "поддержке" Путина - сети пишут Баканову
1
"Рада не закрывается" - "слуги" объяснили двухнедельный карантин
1
Литва окончательно отказала Шарию в праве считаться беженцем
Голосов: 922
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть