Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным

Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс - это внутриукраинский вопрос, считает Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ, ТАСС

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге - городах РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают "РИА Новости".

В то же время, обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно происходить в Трехсторонней контактной группе.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, страдающих от ущерба, причиненного односторонними действиями его режима, мы готовы. Пусть приезжает в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Куда они договорятся. Но если они хотят обсуждать Донбасс – идите, пожалуйста, в контактную группу", - сказал Лавров.

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По его словам, привлекать к урегулированию ситуации на Донбассе должны все стороны конфликта, в частности главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Когда он (Зеленский. – Gazeta.ua) заявляет, что не будет с ними (боевиками ЛДНР. - Gazeta.ua) разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять эти шаги по их разрушению..., мы готовы это рассмотреть", – добавил Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию Владимира Путина и предложил организовать его встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре. В Кремле ответили только на возможность визита в Турцию, но при приемлемых эпидемиологической обстановке и графике поездки.