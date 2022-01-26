"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа

Юлия Микитенко с 2015 по 2018 год служила в 25-м батальоне "Киевская Русь" в составе 54-й отдельной механизированной бригады. В 22 года стала командиром взвода разведки. В 2018-2020 годах служила командиром взвода – офицером-воспитателем в Киевском военном лицее. Фото: Сергей Старостенко

Женщина не должна проявлять свои страхи среди мужчин, потому что тогда и им будет стыдно это делать. Такое мнение высказала в интервью журналу "Країна" ветеран российско-украинской войны на Донбассе, бывшая командир разведывательного взвода 25-го батальона Киевская Русь 54-й бригады Юлия Микитенко.

"Муж научил использовать в свою пользу пол. Здесь речь не идет о флирте, а о том, чтобы как женщина делать больше, чтобы заставлять их относиться с уважением ко мне и самим становиться лучше. Он сказал: "Не проявляй своей слабости, чтобы мужчины не имели возможности проявлять свой страх". Уверял, что женщина в мужском коллективе – это большой плюс. Я люблю его называть в этом плане феминистом, хотя он себя так не называл. Но он поддерживал меня именно в таких вещах, свидетельствующих об этом. Я стала увереннее. И видела, что женщина в подразделении дисциплинирует мужчин, потому что им стыдно показывать свои страх, слабость, на что-то жаловаться. Женщина в нормальном боевом подразделении так не будет делать", – сказала она.

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Микитенко рассказала об обстоятельствах гибели своего мужа сержанта Ильи Сербина и считает, что командование повело себя неправильно.

"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300", я уже знала, что это мой муж. Страшным было то ожидание, когда его и друга эвакуировали, и ожидание в Светлодарском госпитале.

Муж погиб 22 февраля 2018 года. Обстрел АГСный. Я уходила от своих беспилотников, брала у них данные. Уже смеркалось. А мы говорили накануне, он говорил, что хочет прийти. Вышла и услышала, что его командир кричит в радиостанцию, что нужны медики, вызвал начмеда, сказал, нужна срочная эвакуация. По радиостанции не называют ни позывные, ни имена, но я почему-то почувствовала, что это он, потому что двое "трехсотых", а он всегда ходил со своим другом. Хорошо было бы, чтоб это оказалось совпадением. Потом я подошла за минут 10 к своему КСП, мне пишет дежурный: "Илья твой?" А у меня в подразделении тоже был Илья. Я хотела, чтобы это был он, а не мой муж. Спросила: "Какой?" Ответил, что мой муж. Он: "Молись за него".

Я была в двух километрах от него. Никому не звонила по телефону и ничего не расспрашивала, потому что понимала, что когда идет эвакуация, важны секунды. Никого не дергала, не спрашивала ничего. Позже оказалось, возможно, зря этого не делала. На самом деле, эвакуация проходила ужасно. Не так должен вести себя командир, когда у него тяжелораненые. До сих пор не понимаю позиции командира роты мужа. Если бы у меня кто-то из моих был "трехсотым", я бы сама за ним поехала на своей машине. А там этого никто не сделал. Командир не пустил медиков в "красную зону" к раненым, эвакуировали побратимы машинами, которые глохли дважды. Эвакуация, которая должна была проходить пару минут, длилась час. Хотя там расстояние от позиций до КСП – 15 минут пешком. И столько же в госпиталь. В госпиталь его довезли и два часа пытались откачать. Второго спасли. Наш последний разговор был в тот день через два часа по телефону. Он сказал, что хочет прийти. А я сказала, что у меня нет времени", - рассказала Микитенко.

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По ее словам, после морального давления со стороны командования она решила, что пора уходить из бригады.

"Когда мы вышли на полигон, на меня началось давление со стороны начальника разведки бригады со стороны заместителей. Меня заставляли отправить людей на какое-нибудь обучение неизвестно каких машин, которые неизвестно когда у нас будут, потому что мы переходим на натовскую систему G7. Это был 2018 год, новыми машинами и не пахло. Я отказала, потому что хотела отправить людей в отпуск, чтобы они отдохнули. Я поругалась с командованием бригады. В палатке разведки перед подчиненными меня ругали офицеры. И один из них сказал: "Мужика тебе не хватает". Это было где-то через месяц, как погиб мой. И тут я поняла, что надо мне уходить, потому что некому защищать", – отметила она.

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