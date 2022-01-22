Президент Китая мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - Bloomberg

Президент Китая обеспокоен, что вторжение в Украину "может омрачить" Олимпийские игры в Пекине. Фото: Reuters

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не начинать вторжение в Украину из-за Олимпийских игр, которые пройдут в Китае 4-20 февраля.

Об этом сообщает Bloombegr со ссылкой на дипломата в Пекине.

Си Цзиньпин мог обратиться с такой просьбой к Путину, чтобы тот "не затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

"Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", — пишет агентство, добавив, что вторжение в Украину во время соревнований "является риском втягивания Китая в дипломатическую борьбу".

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Китай потратил на подготовку к зимней Олимпиаде миллиарды долларов, а сам Цзиньпин "хочет закрепить статус престижа дома", потому что хочет идти на третий срок и нуждается в поддержке.

По правилам, все страны должны соблюдать резолюцию ООН об Олимпийском перемирии — за семь дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр.

Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, а Паралимпиада завершится 13 февраля. То есть перемирие между странами должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемония открытия соревнований состоится на национальном стадионе столицы Китая "Птичье гнездо".