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четверг, 09 декабря 2021 15:10

"Они заплатят": Китай резко отреагировал на бойкот Олимпиады

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&quot;Они заплатят&quot;: Китай резко отреагировал на бойкот Олимпиады
В Китае подчеркнули, что решительно применят контрмеры. Фото: Reuters

Китай заявил, что страны, объявившие о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, заплатят за это.

КНР не обеспокоена тем, что другие государства тоже начнут объявлять дипломатический бойкот, сообщил 9 декабря представитель МИД Ван Вэньбин. Вслед за США это уже сделали Австралия, Великобритания и Канада, пишет Reuters.

"Многие зарубежные лидеры и члены королевских семей приедут в Китай на Олимпиаду. Другие обязательно заплатят за свои ошибочные действия, потому что использовали Олимпийские игры для политических манипуляций", - сказал Вэньбин.

В отношении бойкотирующих государств в МИД Китая заявили, что и так не собирались приглашать их дипломатов. В Китае подчеркнули, что решительно применят контрмеры, но пока неизвестно, какие именно.

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6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимним Олимпийским играм в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования, в частности, не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США. Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду, и правительство их поддержит.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 до 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. Всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту 8 декабря. Великобритания стала третьей страной, которая отказалась ехать в Пекин. Сейчас бойкот Китая рассматривает и Япония.

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Дата
09
декабря

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