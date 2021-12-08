Третья страна присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Британия стала 3 страной, которая бойкотирует игры в Пекине. Фото: Reuters

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил 8 декабря, что Великобритания бойкотирует зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Sky News.

Великобритания стала третьей страной, отказавшейся ехать в Пекин. На Олимпиаде не будет США и Австралии.

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Джонсон сказал, что это дипломатический бойкот и на мероприятие не прибудут ни министры, ни другие официальные лица.

Дипломатический бойкот не касается спортсменов – они могут ехать на Олимпиаду.

Бойкоту страны начали из-за нарушения прав уйгуров — мусульманского народа в Китае.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. В настоящее время бойкот Китая рассматривает и Япония.