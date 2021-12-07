Китай резко ответил на заявление США о бойкоте Олимпиады

США объявили бойкот зимней Олимпиаде в Пекине . Фото: pixabay.com

Решение Соединенных Штатов Америки по дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине Китай назвал "вопиющей политической провокацией" и "серьезным оскорблением 1,4 млрд китайцев".

Соответствующее заявление 6 декабря обнародовали посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне.

"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры - это не сцена для политических позерств и манипуляций", - отметил представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Добавил, что американские политики не приглашались на зимнюю Олимпиаду.

"Это принятие желаемого за действительное и откровенное показание, направленное на политическую манипуляцию", - сказал Лицзянь.

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Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пеньюй написал в Twitter, что "никого не волнует", приедут ли дипломаты и другие официальные лица США в Пекин.

"Это никоим образом не повлияет на успешное проведение зимней Олимпиады-2022. Китай не позволит США безосновательно нарушать суверенитет и вмешиваться в его внутренние дела, ссылаясь на какие-либо причины или поводы", - написал Пеньюй.

В Международном олимпийском комитете с уважением отнеслись к решению США по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр и приветствовали намерение разрешить американским спортсменам принять участие в соревнованиях.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимним Олимпийским играм в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования, в частности, не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США. Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду, и правительство их поддержит. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 до 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. Всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.