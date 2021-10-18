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понедельник, 18 октября 2021 16:43

В Греции со скандалом зажгли огонь зимней Олимпиады-2022
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В греческой Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Церемония проходила на фоне протестов, пишет BBC. Несколько протестующих с транспарантами перелезли через забор и попали на мероприятие, прежде чем их остановила охрана.

"Еще нескольких человек полиция задержала на улице. На плакатах протестующих был изображен флаг Тибета и лозунг: "Нет геноцидным играм", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Олимпийский огонь передадут делегации Китая во вторник. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность, что Игры состоятся по плану организаторов.

"Это событие может стать важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности", - заявил он.

Китай обвиняют в подавлении культурной и религиозной свободы в Тибете. Правительство КНР отвергает обвинения. Китайские власти также обвиняют в геноциде уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, а закрытия на 20 число. Помимо столицы Поднебесной, Олимпиаду примут еще два города — Чжанцзякоу, который располагается в 200 км от Пекина, и Янцин — горный регион к северо-западу от главного города Игр.

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