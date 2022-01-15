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суббота, 15 января 2022 12:33

Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится

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Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится
Логотип зимней Олимпиады в Пекине. Фото: olympics.com

XXIV зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Церемония открытия соревнований состоится на национальном стадионе столицы Китая "Птичье гнездо", сообщает "РБК-Украина".

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Пекине

Начало XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года ознаменует церемония открытия. Она пройдет в Пекине в пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе "Птичье гнездо".

Соревнования продлятся чуть более двух недель. В воскресенье, 20 февраля, в столице Китая состоится закрытие Олимпиады-2022. Церемония пройдет на Национальном стадионе.

Стоит отметить, что Пекин – это первый город в истории проведения олимпиад, который примет летние и зимние игры.

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Логотип, медали и талисман Олимпиады-2022

Официальный логотип зимней Олимпиады в Пекине был представлен в декабре 2017 года. Его основная часть - извилистая лента, символизирующая горные хребты Китая, лыжные трассы и катки. В верхней части она напоминает фигуру конькобежца, в нижней - силуэт лыжника.

"Вместе ради общего будущего" (Together for a Shared Future) - это официальный девиз зимней Олимпиады-2022.

Талисманом Олимпиады стала панда по имени Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки панды символизируют ледовые и снежные арены Пекина, оснащенные новейшими технологиями. Сердце на левой лапе означает гостеприимство Китая.

На Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в 15 дисциплинах в семи видах спорта. Во время Игр разыграют 109 комплектов медалей.

Медали Олимпиады имеют классическую круглую форму. Они получили название "Тонг Ксинь", что означает "Вместе как единое целое".

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы олимпийские кольца, а вокруг них надпись: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. Ее окружает узор из льда, снега и облаков.

На другой стороне медали в центре расположена эмблема Олимпиады, а вокруг нее выгравировано полное название игр на китайском языке.

Где пройдут Олимпийские игры в Пекине

Олимпийские старты пройдут в трех кластерах. Кроме Пекина, соревнования примут города Яньцин и Чжанцзякоу.

В Пекине, как уже упоминалось выше, на Национальном стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2022. Соревнования примут другие спортивные объекты столицы Китая:

Государственный дворец спорта Пекина - здесь пройдут матчи по хоккею с шайбой (мужчины);

"Кадиллак Центр" - хоккей с шайбой (женщины);

Столичный Дворец спорта - фигурное катание, шорт-трек;

Пекинский национальный плавательный комплекс - керлинг;

Национальный конькобежный стадион;

Трамплин "Биг-эйр Шоген" - лыжи и сноуборд.

Яньцин

Яньцин расположен в горной местности в 75 километрах северо-западнее Пекина. Здесь пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту.

Чжанцзякоу

Чжанцзякоу - лыжный курорт Китая. Находится в провинции Хэбэй в 180 километрах северо-западнее Пекина. Город и китайскую столицу связывает новая железнодорожная ветка, позволяющая за час добраться до Олимпийских объектов. Здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

Китай завоевал право принимать у себя Олимпиаду-2022 еще летом 2015 года. Главным конкурентом Пекина был самый крупный город Казахстана Алматы.

В 2008 году Пекин уже принимал летние Олимпийские игры.

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