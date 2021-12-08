Австралия поддержала бойкот Олимпийских игр в Пекине

Австралия будет бойкотировать Игры в Пекине. Фото: reporteenergia.com

Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Соответствующее заявление утром в среду, 8 декабря, озвучил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ни один правительственный чиновник или политик не будет представлять страну на соревнованиях в китайской столице. В то же время, австралийским спортсменам не будут запрещать участвовать в зимних Играх.

Австралийский премьер также напомнил о волне торговых страйков Пекина против Канберры и отказе КНР отвечать на телефонные звонки австралийских министров.

"Мы очень рады поговорить с китайским правительством об этих проблемах, и с нашей стороны этому не было препятствий, но китайское правительство постоянно не принимало возможности, чтобы мы могли встретиться по этим вопросам", — высказался он.

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Моррисон хотел бы, чтобы проблемы между Китаем и Австралией были решены, но "они не решены, и Австралия не отступит от сильной позиции, которую мы имели, защищая (свои. – Ред.) интересы".

"Поэтому не удивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Однако австралийские спортсмены будут. Австралия — большая спортивная нация, и я очень разделяю вопросы спорта и другие политические вопросы. Это проблемы между двумя правительствами", — подчеркнул австралийский премьер.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимним Олимпийским играм в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования, в частности, не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США. Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду, и правительство их поддержит. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 до 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. Всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.