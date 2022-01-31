Польша передает Украине оборонное вооружение

Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января.

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По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал идею оказать военную помощь Украине.

"Приняли решение передать украинской стороне оборонные боеприпасы. Это решение прорабатывает министр обороны (Мариуш Блащак. - Gazeta.ua). Украинская сторона получила информацию, ждем их реакции. Мы готовы доставить помощь в любое время", – сказал Солох.

Вопрос оборонной поддержки Украины был предметом двусторонних переговоров президента Владимира Зеленского с Анджеем Дудой. В то же время, направлять войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения России Польша пока не планирует.

Зеленский прилетел в Польшу 20 января. Польский президент принимал украинского коллегу в государственной резиденции "Висла". Основной темой переговоров был вопрос безопасности.