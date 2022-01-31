Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко рассказали о задержанных в Киеве организаторах массовых беспорядков. Фото: Нацполиция

В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны.

Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Gazeta.ua.

По его словам, это используется как элемент гибридной войны.

"Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч. Из них до 1,5 тысяч "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна быть кровь, в том числе, и бутафорская. Были запланированы медики, которые должны подтвердить псевдотравмирование "активистов", - рассказал он.

Монастырский отметил, что также в 2014 году в Луганске и Донецке, а также в Крыму россияне проводили акции с участием псевдоактивистов, которые провоцировали насилие и подстрекали других граждан.

Начало акции было запланировано на утро 31 января. Задержанные – организатор и его помощник. Это хорошо подготовленные люди, хорошо знакомые с полицейскими протоколами. Их причастность к ЛДНР и спецслужбам России устанавливает Служба безопасности Украины, добавил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ

"В 9.00 должна была поступить заявка на проведение акции с участием 500 человек. В то же время организаторы запланировали около 5 тыс. Все были проплачены. Массовка - от 800 грн на каждого, титушки, которые должны были начать драку с полицией - от 1200 грн. Поджигатели шин - от $2500", - рассказал Клименко.

Все деньги были получены наличными в банках, в общей сложности – около 1 млн грн. Происхождение этих денег отслеживают.

"Все должно было начаться с того, что ударная группа оттеснит полицию, задув несколько рядов из огнетушителей. Должно было начаться противостояние. Позже должен был появиться "актер", облитый бутафорской кровью. А другие участники акции в медицинских жилетах якобы должны оказывать ему помощь. При этом к "потерпевшему" не должны были допустить журналистов. Так должны были создать картинку жестких противостояний и распространить ее в СМИ", - добавил Клименко.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 200 файеров, 200 дымовых шашек, огнетушители, 20 шин, 12 радиостанции, баннеры с лозунгами "Наступление на Крым и ЛДНР"; "Война к победе", "снижение тарифов", "отставка президента".

Задержанным уже сообщили о подозрении в покушении на массовые беспорядки. Им грозит до восьми лет за решеткой. Заказчика и конечного беніфенциара акции – устанавливают.

В Одесской области разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в области. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области диверсиями и террористическими актами. Злоумышленника задержали с поличным, когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Он поджигал военную технику и передал деньги за предварительный поджог автомобиля ВСУ.