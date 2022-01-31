Эстония призвала Германию помочь Украине защититься от РФ

Каллас призвала Германию поддержать Украину на фоне обострения ситуации на границах. Фото: kmu.gov.ua

Германия должна поддержать Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения и обострения ситуации на границах.

Об этом в понедельник заявила премьер Эстонии Кая Каллас, передает Bild.

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора. Мы не можем позволить России восстановить политическое и военное влияние на ее соседей", - призвала Каллас.

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Она назвала угрозу нового военного вторжения РФ в Украину реальной. Премьер Эстонии также отвергла требования Москвы к НАТО, отметив, что Кремль не имеет права голоса относительно решений Альянса.

В Германии в воскресенье устроили акцию протеста против войны в Украине. Участники призвали немецкое правительство к сдерживанию агрессии РФ. Демонстрация "Война не имеет границ" состоялась в Берлине у Бранденбургских ворот.