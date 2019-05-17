У Порошенко говорят, что Зеленский может распустить Раду

Владимир Зеленский после инаугурации может распустить парламент, говорят у президента Петра Порошенко. Фото: УНІАН

Избранный президентом Владимир Зеленский после инаугурации будет иметь возможность досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и назначить внеочередные парламентские выборы. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Значит ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, значит", - сказала Луценко журналистам в кулуарах, пишет "Інтерфакс-Україна"

При этом добавила: БПП готов как к очередным, так и внеочередным выборам.

В то же время в пресс-службе Зеленского заявили: коалиции фактически не существует 3 года и для изменений в стране нужен дееспособный парламент.

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже 3 года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопоміч", "Батьківщина" и Радикальна партія Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам равнодушные люди, которые их избрали. Продолжить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщают в команде новоизбранного президента.

Также пресс-служба заявила, что Украина нуждается в изменениях и глубинных реформаз: "Это запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент".

Ранее во фракции "Народний фронт", которая вышла из коалиции, сообщили: согласно Конституции формируется новая коалиция, парламент работает до очередных выборов 27 октября, правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. Об этом сказал после заявления "Народний фронт" о выходе из большинства.