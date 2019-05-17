Коалиция прекратила свою деятельность - Парубий

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции.

Об этом он сказал после заявления "Народного фронта" о выходе из большинства.

"Печальная новость. Учитывая заявление председателя депутатской фракции партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим - прекращением деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 9 созыва прекратила свою деятельность. В соответствии с положениями части 7 статьи 83 Конституции Украины, в течение одного месяца с сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, должна быть сформирована новая коалиция", - сказал Парубий.

Он призвал все фракции и группы начать консультации относительно формирования нового большинства.

"Давайте признаем: это была хорошая коалиция", - добавил Парубий.

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Фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. Таким образом в коалиции остается лишь "Блок Петра Порошенко" - это 135 народных депутатов. С прекращением существования парламентского большинства Верховной Раде дается 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.