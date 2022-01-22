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суббота, 22 января 2022 21:48

У одного из министров почти полсотни советников, у Шмыгаля – гораздо меньше

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У министра финансов Сергея Марченко 47 советников. Что больше всего среди всех членов правительства.

Об этом из ответов на запросы сообщило "Слово і діло"

У Марченко – пятеро штатных советников и 42 на общественных началах.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров имеет 14 штатных советников, глава МВД Денис Монастырский – семерых, еще 17 помогают на общественных началах.

У вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной 23 советника, из них 7 – штатные сотрудники.

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У министра инфраструктуры Александра Кубракова – 20, 15 из которых на общественных началах.

Премьер-министр Денис Шмигаль имеет 19 советников, из них в штате – 8.

Меньше всего советников у министров экономики Юлии Свириденко и по делам ветеранов Юлии Лапутиной - по пять.

 

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила в марте 2020 года. Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский.

С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.
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