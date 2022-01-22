У одного из министров почти полсотни советников, у Шмыгаля – гораздо меньше

У министра финансов Сергея Марченко 47 советников. Что больше всего среди всех членов правительства.
Об этом из ответов на запросы сообщило "Слово і діло"
У Марченко – пятеро штатных советников и 42 на общественных началах.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров имеет 14 штатных советников, глава МВД Денис Монастырский – семерых, еще 17 помогают на общественных началах.
У вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной 23 советника, из них 7 – штатные сотрудники.
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У министра инфраструктуры Александра Кубракова – 20, 15 из которых на общественных началах.
Премьер-министр Денис Шмигаль имеет 19 советников, из них в штате – 8.
Меньше всего советников у министров экономики Юлии Свириденко и по делам ветеранов Юлии Лапутиной - по пять.
Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила в марте 2020 года. Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский.С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.
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