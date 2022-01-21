"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"

Программу оплачивают из карманов украинцев. Фото: president.gov.ua

Заявления власти, что одна вложенная гривна в дороги в рамках программы "Большая стройка" вернет экономике пять, не соответствуют действительности.

Об этом рассказал журналист, редактор "Наші гроші" Юрий Николов на ZN.UA.

"Где пять гривен? Национальный банк проверил и сказал: здесь 96 копеек с гривны остается. То есть четыре копейки вообще где-то исчезают.

Зеленский говорил, что "Большая стройка" принесет нам 200 тысяч рабочих мест. Это ложь. Укравтодор так и написал: 20 тысяч. Зеленский или нолик дорисовал в голове, или специально придумал, чтобы всех нас обманывать", - говорит Николов.

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По словам журналиста, деньги из государственного бюджета, которые идут на "Большое строительство", почти наполовину исчезают за пределами Украины.

"Так же в теневой оборот идут деньги от иностранной техники. Большие строители покупают не отечественные грузовики, а импортные. Покупают не отечественные асфальтоукладчики, а завозят из Турции. Экономят за наш счет.

Представьте себе, что дорога ремонтируется за миллиард гривен. На зарплаты ушло 3%, работу машин – 15%, а 80% – на строительные материалы, 50% из которых – асфальт. Который в основном состоит из импортного битума. За него деньги тоже уезжают из Украины.

Поэтому "Большая стройка" Зеленского, которая почти наполовину состоит из большого воровства, принесло Украине только шикарную картину для президента, которую он использует в рекламной кампании на выборах. А нам – большое разочарование и ущерб в бюджете", – рассказал редактор "Наші гроші".

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте 2020 года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Украина потеряла на программе 55 млрд грн, посчитали журналисты.