"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 8892
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 630
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1638
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1233
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1647
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2052
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1917
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1611
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 549
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 693
Фото
Все фото
4
8
15
7
9
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
&quot;Зелю прочь!&quot; и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
Видео
Все видео
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 243
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4662
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1935
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5058
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 117
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 21:48

"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"

  Комментировать
&quot;Большая стройка Зеленского - это большое воровство&quot; - редактор &quot;Наші гроші&quot;
Программу оплачивают из карманов украинцев. Фото: president.gov.ua

Заявления власти, что одна вложенная гривна в дороги в рамках программы "Большая стройка" вернет экономике пять, не соответствуют действительности.

Об этом рассказал журналист, редактор "Наші гроші" Юрий Николов на ZN.UA.

"Где пять гривен? Национальный банк проверил и сказал: здесь 96 копеек с гривны остается. То есть четыре копейки вообще где-то исчезают.

Зеленский говорил, что "Большая стройка" принесет нам 200 тысяч рабочих мест. Это ложь. Укравтодор так и написал: 20 тысяч. Зеленский или нолик дорисовал в голове, или специально придумал, чтобы всех нас обманывать", - говорит Николов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами

По словам журналиста, деньги из государственного бюджета, которые идут на "Большое строительство", почти наполовину исчезают за пределами Украины.

"Так же в теневой оборот идут деньги от иностранной техники. Большие строители покупают не отечественные грузовики, а импортные. Покупают не отечественные асфальтоукладчики, а завозят из Турции. Экономят за наш счет.

Представьте себе, что дорога ремонтируется за миллиард гривен. На зарплаты ушло 3%, работу машин – 15%, а 80% – на строительные материалы, 50% из которых – асфальт. Который в основном состоит из импортного битума. За него деньги тоже уезжают из Украины.

Поэтому "Большая стройка" Зеленского, которая почти наполовину состоит из большого воровства, принесло Украине только шикарную картину для президента, которую он использует в рекламной кампании на выборах. А нам – большое разочарование и ущерб в бюджете", – рассказал редактор "Наші гроші".

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте 2020 года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Украина потеряла на программе 55 млрд грн, посчитали журналисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Разворовывание в Приватбанке: США подали четвертый иск против Коломойского
Разворовывание в Приватбанке: США подали четвертый иск против Коломойского Просмотров: 531
На конференцию Зеленского в Гуте вбухали более 6 млн грн
На конференцию Зеленского в Гуте вбухали более 6 млн грн Просмотров: 486
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака 1 Просмотров: 1917
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ Просмотров: 6948
Сейчас вы читаете новость «"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 12483
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 11340
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 8892
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 8559
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 7074
Политика
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
 1 Просмотров: 432
В УГО отреагировали на запрос об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
В УГО отреагировали на запрос об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах 1 Просмотров: 702
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии Просмотров: 531
Канада предоставит Украине кредит в $120 млн
Канада предоставит Украине кредит в $120 млн Просмотров: 288
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами 2 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
13
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
2
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО
2
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 613
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть